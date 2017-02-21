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  • 21.02, 16:18

В Барселоне со стрельбой остановили грузовик с бутаном, мчавшийся к центру города

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В Барселоне со стрельбой остановили грузовик с бутаном, мчавшийся к центру города

В Барселоне со стрельбой остановили грузовик с бутаном, мчавшийся к центру города

В Барселоне со стрельбой остановили грузовик с бутаном, мчавшийся к центру города
  • Фото: @guillem_sm /twitter.com

    • Полицейские Барселоны со стрельбой остановили грузовик, в котором находились канистры с бутаном. Водитель машины на высокой скорости мчался по встречке к центру города.

    Полицейские выяснили, что ранее подозрительный грузовик был угнан. Кроме того, во время движения он успел протаранить несколько других автомобилей, передает Daily Mail.

    Издание отмечает, что при преследовании машины полицейским пришлось открыть огонь, так как водитель не реагировал на их требования.
    В настоящее время водитель грузовика задержан. По предварительным данным, им оказался гражданин Швеции. Предполагается, что мужчина страдает психическим расстройством.

    Сотрудники правоохранительных органов не исключают никаких версий произошедшего, в том числе попытку теракта.

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