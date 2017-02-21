Участники шоу НТВ «Ты супер!» первыми в мире увидят фильм про отряд советских супергероев

Конкурсанты шоу «Ты супер!» на НТВ станут специальными гостями эксклюзивного показа картины «Защитники», которая выйдет в широкий прокат 23 февраля.
Примечательно, что закрытая премьера картины для прессы пройдет лишь 22 февраля, а это значит, что юные вокалисты нового проекта НТВ получат возможность оценить фильм первыми в стране. Познакомиться с ребятами, увидеть их эмоции и ответить на вопросы придут режиссер картины Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак Григорян и Алина Ланина.
Героями фильма станут супергерои из различных советских республик — как и вокалисты проекты «Ты супер!», которые приехали в Москву из 11 стран постсоветского пространства для участия в музыкальном конкурсе. Так, Антон Пампушный играет в фильме «Защитники» русского супергероя Арсуса, Алина Ланина — украинскую супердевушку Ксению, Санжар Мади — это казахский герой Хан, а Себастьян Сисак Григорян исполняет роль армянского супергероя Лера. Во времена холодной войны все они входили в состав секретной организации «Патриот». Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для СССР времена они вновь берутся за дело. Каждый супергерой впитал в себя все тонкости и сильные качества собственного народа, и вместе они составили непобедимую команду. Фильм выйдет в прокат в странах СНГ, а также Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
После показа и общения с актерами вокалистов проекта «Ты супер!» ждет еще один сюрприз и, конечно, время для селфи с артистами.
Ты супер!» телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
«Ты супер!» выходит в эфире НТВ по субботам в 20:00. Следить за новостями проекта и выступлениями конкурсантов можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Героями фильма станут супергерои из различных советских республик — как и вокалисты проекты «Ты супер!», которые приехали в Москву из 11 стран постсоветского пространства для участия в музыкальном конкурсе. Так, Антон Пампушный играет в фильме «Защитники» русского супергероя Арсуса, Алина Ланина — украинскую супердевушку Ксению, Санжар Мади — это казахский герой Хан, а Себастьян Сисак Григорян исполняет роль армянского супергероя Лера. Во времена холодной войны все они входили в состав секретной организации «Патриот». Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для СССР времена они вновь берутся за дело. Каждый супергерой впитал в себя все тонкости и сильные качества собственного народа, и вместе они составили непобедимую команду. Фильм выйдет в прокат в странах СНГ, а также Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
После показа и общения с актерами вокалистов проекта «Ты супер!» ждет еще один сюрприз и, конечно, время для селфи с артистами.
Ты супер!» телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
«Ты супер!» выходит в эфире НТВ по субботам в 20:00. Следить за новостями проекта и выступлениями конкурсантов можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Комментарии