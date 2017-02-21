Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство семьи из 4 человек

В Краснодарском краевом суде вынесли приговор жителю станицы Староминская, который в ноябре 2013 года зарезал 4 человек, в том числе
12-летнюю девочку. За это преступление 35-летний Евгений Марушко всю жизнь проведет в тюрьме.
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, Марушко признан виновным в убийстве бывшей жены, двух ее дочерей и мужа старшей дочери. Суд учел доводы гособвинителя и приговорил 35-летнего мужчину к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Кровавая драма разыгралась в станице Староминской 16 ноября 2013 года. В одном из домов нашли убитыми женщину, ее 23-летнего зятя и старшую 19-летнюю дочь. На всех трех телах были множественные ножевые ранения. 12-ленюю дочь хозяйки обнаружили еще живой. Девочка получила тяжелые травмы и умерла в больнице. В доме, где случилась бойня, также находилась новорожденная девочка, но преступник до нее не добрался, младенец уцелел.
временное психическое расстройство, но суд признал его вменяемым. Известно, что после убийства преступник больше недели прятался от правоохранителей. Схватить его удалось только благодаря масштабной операции.
Кровавая драма разыгралась в станице Староминской 16 ноября 2013 года. В одном из домов нашли убитыми женщину, ее 23-летнего зятя и старшую 19-летнюю дочь. На всех трех телах были множественные ножевые ранения. 12-ленюю дочь хозяйки обнаружили еще живой. Девочка получила тяжелые травмы и умерла в больнице. В доме, где случилась бойня, также находилась новорожденная девочка, но преступник до нее не добрался, младенец уцелел.
временное психическое расстройство, но суд признал его вменяемым. Известно, что после убийства преступник больше недели прятался от правоохранителей. Схватить его удалось только благодаря масштабной операции.
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