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  • 21.02, 16:18

Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство семьи из 4 человек

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  • Фото: Сергей Кущь / ТАСС
Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство семьи из 4 человек

Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство семьи из 4 человек

Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство семьи из 4 человек
  • Фото: Сергей Кущь / ТАСС

    • В Краснодарском краевом суде вынесли приговор жителю станицы Староминская, который в ноябре 2013 года зарезал 4 человек, в том числе 12-летнюю девочку. За это преступление 35-летний Евгений Марушко всю жизнь проведет в тюрьме.

    Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, Марушко признан виновным в убийстве бывшей жены, двух ее дочерей и мужа старшей дочери. Суд учел доводы гособвинителя и приговорил 35-летнего мужчину к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии общего режима.

    Кровавая драма разыгралась в станице Староминской 16 ноября 2013 года. В одном из домов нашли убитыми женщину, ее 23-летнего зятя и старшую 19-летнюю дочь. На всех трех телах были множественные ножевые ранения. 12-ленюю дочь хозяйки обнаружили еще живой. Девочка получила тяжелые травмы и умерла в больнице. В доме, где случилась бойня, также находилась новорожденная девочка, но преступник до нее не добрался, младенец уцелел.

    Как выяснило следствие, Марушко пришел к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения с ее зятем. Он несколько раз ударил молодого человека ножом, эту сцену увидели выбежавшие на крик хозяйка дома и ее дочки. Защита утверждала, что у Марушко случилось временное психическое расстройство, но суд признал его вменяемым. Известно, что после убийства преступник больше недели прятался от правоохранителей. Схватить его удалось только благодаря масштабной операции.

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