Путин подписал указ о прекращении полномочий томского губернатора Жвачкина

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области Сергея Жвачкина. До выборов в сентябре 2017 года Жвачкин останется на посту в качестве временно исполняющего обязанности главы региона.
Текст указа президента России опубликован на официальном сайте Кремля. Согласно документу, президент постановил, «принять отставку губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича по собственному желанию и назначить Жвачкина С. А. временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области».
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт, работал на предприятиях нефтяной отрасли на севере Томской области. С 2012 года занимает пост губернатора Томской области.
В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., вошел в группу руководителей с так называемым высоким рейтингом. Делит 46–49 места с главами Пензенской, Тверской и Костромской областей, с которыми набрал одинаковое количество баллов — 61.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт, работал на предприятиях нефтяной отрасли на севере Томской области. С 2012 года занимает пост губернатора Томской области.
В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., вошел в группу руководителей с так называемым высоким рейтингом. Делит 46–49 места с главами Пензенской, Тверской и Костромской областей, с которыми набрал одинаковое количество баллов — 61.
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