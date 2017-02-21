Британским военным морякам запретили смотреть порно на кораблях

В Великобритании моряки сообщают о решении руководства ВМФ, которое положило конец целой эпохе в истории флота. Военным на кораблях запретили смотреть порнофильмы и держать на борту эротические журналы.
По информации Daily Star, новое правило ввели после жалоб служащих женского пола. В 2013 году речь шла о частичном запрете на порно, теперь же он касается любых электронных носителей или печатной продукции с изображениями сексуального характера, даже фото жен или подруг с эротическим подтекстом нельзя хранить в личных вещах.
При последнем рядовом осмотре в каютах нашли множество порнографических материалов. Есть мнение, что военные покупают их во время остановок на Карибах и в Южной Америке.
Как передает The Sun со ссылкой на представителя британских ВМС, полный запрет на эротические материалы вызван в том числе нежеланием оскорблять женское достоинство. О грозящем нарушителям наказании ничего не сообщается, известно только, что подобные инциденты будут рассматривать в рамках военного трибунала.
Многие моряки недовольны новыми правилами, так как, по их мнению, «порнография целыми поколениями считалась важным элементом морской службы». Вспомнились военным морякам и другие нововведения. «Сначала они перестали давать нам ежедневную порцию рома (эту старую традицию отменили в 1970 году), потом урезали пособие на спиртное, а теперь и порно запретили», — пожаловался служащий британского флота.
При последнем рядовом осмотре в каютах нашли множество порнографических материалов. Есть мнение, что военные покупают их во время остановок на Карибах и в Южной Америке.
Как передает The Sun со ссылкой на представителя британских ВМС, полный запрет на эротические материалы вызван в том числе нежеланием оскорблять женское достоинство. О грозящем нарушителям наказании ничего не сообщается, известно только, что подобные инциденты будут рассматривать в рамках военного трибунала.
Многие моряки недовольны новыми правилами, так как, по их мнению, «порнография целыми поколениями считалась важным элементом морской службы». Вспомнились военным морякам и другие нововведения. «Сначала они перестали давать нам ежедневную порцию рома (эту старую традицию отменили в 1970 году), потом урезали пособие на спиртное, а теперь и порно запретили», — пожаловался служащий британского флота.
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