Анджелина Джоли съела паука перед видеокамерой

Американская актриса Анджелина Джоли, приехавшая в Камбоджу на съемки фильма, устроила семейную трапезу, во время которой угостила детей пауками и другими насекомыми.
Необычный обед артистка устроила во время интервью для ВВС. Телеканал опубликовал видеозапись обеда на своей странице в Twitter.
Во время трапезы Джоли напомнила, что местные жители Камбоджи были вынуждены питаться насекомыми во время гражданской войны, которая длилась с 1967-го по 1975 год.
В Камбодже Анджелина Джоли в качестве режиссера работает над картиной «Сначала они убили моего отца».
«You want to share a spider?» — Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD— BBC News (World) (@BBCWorld) 20 февраля 2017 г.
Во время трапезы Джоли напомнила, что местные жители Камбоджи были вынуждены питаться насекомыми во время гражданской войны, которая длилась с 1967-го по 1975 год.
В Камбодже Анджелина Джоли в качестве режиссера работает над картиной «Сначала они убили моего отца».
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