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  • 21.02, 14:47

Анджелина Джоли съела паука перед видеокамерой

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Анджелина Джоли съела паука перед видеокамерой

Анджелина Джоли съела паука перед видеокамерой

Анджелина Джоли съела паука перед видеокамерой
  • Фото: @BBCWorld /twitter.com

    • Американская актриса Анджелина Джоли, приехавшая в Камбоджу на съемки фильма, устроила семейную трапезу, во время которой угостила детей пауками и другими насекомыми.

    Необычный обед артистка устроила во время интервью для ВВС. Телеканал опубликовал видеозапись обеда на своей странице в Twitter.



    Во время трапезы Джоли напомнила, что местные жители Камбоджи были вынуждены питаться насекомыми во время гражданской войны, которая длилась с 1967-го по 1975 год.

    В Камбодже Анджелина Джоли в качестве режиссера работает над картиной «Сначала они убили моего отца».

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