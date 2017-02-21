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  • 21.02, 16:18
Брошенный сухогруз «Еруслан» в Приморье поставят к стенке ремонтного завода. Владивосток, корабли и суда, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Брошенный сухогруз «Еруслан» в Приморье поставят к стенке ремонтного завода

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Брошенный сухогруз «Еруслан» в Приморье поставят к стенке ремонтного завода

Брошенный сухогруз «Еруслан» в Приморье поставят к стенке ремонтного завода

Брошенный сухогруз «Еруслан» в Приморье поставят к стенке ремонтного завода

    Необычная операция развернулась у берегов Владивостока. Там тонет брошенный сухогруз. Уже несколько месяцев судно дрейфует. Моряки сошли, судовладелец не заплатил им за работу. Корабль-призрак, как его прозвали местные жители, сейчас находится в критическом состоянии. Корма уже полностью погружена под воду, трюмы затоплены. И если судно уйдет на дно, это может грозить экологической катастрофой.

    Едва ли не каждый житель приморской столицы знает, что на борту терпящего бедствие судна «Еруслан» нет ни одного матроса. Оттого в комментариях очевидцев сквозит неприкрытая ирония. Из своего последнего рейса сухогруз под флагом Камбоджи вернулся еще в сентябре 2015 года с партией японских автомобилей. Судовладелец задолжал экипажу крупную сумму денег и подался в бега. Моряки покинули борт ни с чем, «Еруслан» арестовали по иску транспортной прокуратуры. С тех пор он так и дрейфовал в Амурском заливе.

    Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, в январе к брошенному на произвол судьбы «Еруслану» нагрянули охотники за металлоломом. После очередного мародерского визита на судне вспыхнул пожар. Огонь потух сам собой, а затем через открытые кингстоны в корпус хлынула вода. Сухогруз и начал тонуть на глазах у горожан.

    Владимир Щукин, и. о. директора приморского филиала ФГБУ «Морская спасательная служба»: «Состояние было критическое, еще полчаса — и корабль пошел бы ко дну. Иллюминаторы все были в воде, а от верхней палубы в корме оставалось 10 сантиметров. Если бы верхняя палуба ушла в воду, судно уже было бы не спасти».

    Сохранить в целости арестованное имущество и предотвратить экологическое бедствие (в танках «Еруслана» осталось полторы тонны топлива) первым помог морской отряд спасателей. К судну доставили помпы и откачали воду из затопленных трюмов. Крен в итоге удалось выровнять, после чего к делу приступили водолазы. Им пришлось заделывать опасные пробоины в корпусе и наглухо задраивать иллюминаторы.

    Специалисты, впрочем, особо не обольщались. После откачки воды судно держалось на плаву лишь за счет плотного льда, который начал таять. Единственная возможность спасти корабль — отбуксировать его к берегу. Однако судовладелец, который, по идее, и должен решать эту проблему и оплачивать эвакуацию, так и не появился.

    Ситуация с брошенным «Ерусланом», казалось бы, совсем зашла в тупик, но тут на выручку гражданским службам пришли военные. Чтобы эвакуировать многострадальный сухогруз к берегу, Тихоокеанский флот предоставил морской буксир ледового класса. С помощью специальных тросов корабль-призрак планируют транспортировать к стенке судоремонтного завода на юге Приморья.

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