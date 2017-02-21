Дорожный скандал с ограблением в Самаре попал на видео

Дорожный инцидент в Самаре обернулся дракой и ограблением. Началось все стандартно: неосторожный маневр, перепалка. Зато продолжение пошло по весьма оригинальному сценарию.

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Самара

Камеру мобильного пассажир иномарки включил скорее по инерции. Хозяин Тойота Land Cruiser заблокировал легковушку оппонента. Вышел из-за руля, провоцировал драку. От угроз перешел к активным действиям. Разбил стекло, а потом открыл багажник, достал пистолет и вернулся к потерпевшему. Потребовал, чтобы водитель вышел из машины. А когда тот выполнил требования, сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей и уехал с места происшествия.



Впрочем, найти подозреваемого не составило труда. Получив золотую компенсацию, тот спокойно отправился домой. Там, на парковке, его и задержали бойцы СОБРа. В салоне внедорожника оперативники обнаружили похищенную цепочку и стартовый пистолет, переделанный для стрельбы охотничьими патронами. Оружие отправили на экспертизу. Водителя задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.

