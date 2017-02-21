Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 16:19
Дорожный скандал с ограблением в Самаре попал на видео. автомобили, Самара. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дорожный скандал с ограблением в Самаре попал на видео

4 комментария
Дорожный скандал с ограблением в Самаре попал на видео

Дорожный скандал с ограблением в Самаре попал на видео

Дорожный скандал с ограблением в Самаре попал на видео

    Дорожный инцидент в Самаре обернулся дракой и ограблением. Началось все стандартно: неосторожный маневр, перепалка. Зато продолжение пошло по весьма оригинальному сценарию.

    Камеру мобильного пассажир иномарки включил скорее по инерции. Хозяин Тойота Land Cruiser заблокировал легковушку оппонента. Вышел из-за руля, провоцировал драку. От угроз перешел к активным действиям. Разбил стекло, а потом открыл багажник, достал пистолет и вернулся к потерпевшему. Потребовал, чтобы водитель вышел из машины. А когда тот выполнил требования, сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей и уехал с места происшествия.

    Впрочем, найти подозреваемого не составило труда. Получив золотую компенсацию, тот спокойно отправился домой. Там, на парковке, его и задержали бойцы СОБРа. В салоне внедорожника оперативники обнаружили похищенную цепочку и стартовый пистолет, переделанный для стрельбы охотничьими патронами. Оружие отправили на экспертизу. Водителя задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru