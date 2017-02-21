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  • 21.02, 14:47

Шойгу советует Великобритании не указывать России, что ей делать в Ливии

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Шойгу советует Великобритании не указывать России, что ей делать в Ливии

Шойгу советует Великобритании не указывать России, что ей делать в Ливии

Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал недавнее заявление Великобритании, которую не устраивают контакты России с Ливией.

Глава Минобороны РФ посоветовал Великобритания не указывать России, что ей делать в Ливии. «Мы не думаем, что в их „зоопарке“ вырос зверь, который может указывать медведю», — подчеркнул Сергей Шойгу, отвечая на вопрос одного из студентов на молодежном форуме в МГИМО, сообщает РИА Новости.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ: «Если продолжать „звериную“ тему… Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их „зоопарке“ вырос зверь, который может указывать медведю».

На встрече с Сергеем Шойгу студенты просили прокомментировать недавнее заявление министра обороны Британии Майкла Фэллона о том, что Запад не устраивают контакты РФ с Ливией. «Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы», — цитировали СМИ выступление Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.

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