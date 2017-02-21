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  • 21.02, 14:47

Минюст может отказаться от идеи изъятия у должников единственного жилья

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Минюст может отказаться от идеи изъятия у должников единственного жилья

Минюст может отказаться от идеи изъятия у должников единственного жилья

Поправки об изъятии единственного жилья у должника, возможно, так и не будут утверждены.

По информации деловых СМИ, министр юстиции Александр Коновалов на коллегии ведомства рассказал, что этот документ «законом не стал и, возможно, не станет».

Причиной такого поворота стал широкий общественный резонанс. В ноябре стало известно, что Минюст разработал законопроект, который разрешит забирать у должника единственное жилье, если оно вдвое превышает нормы по площади.

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