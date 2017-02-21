Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Сообщение о назначении опубликовано на сайте главы Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.
Введение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента было одобрено на референдуме в 2016 году.
Тогда же в Конституцию страны было внесено еще более 35 поправок. В том числе и увеличение срока президентства с пяти до семи лет, сообщает «Интерфакс».
Введение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента было одобрено на референдуме в 2016 году.
Тогда же в Конституцию страны было внесено еще более 35 поправок. В том числе и увеличение срока президентства с пяти до семи лет, сообщает «Интерфакс».
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