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  • 21.02, 13:16

Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

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  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Президент Азербайджана назначил свою жену первым <nobr>вице-президентом</nobr>

Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Президент Азербайджана назначил свою жену первым <nobr>вице-президентом</nobr>
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Сообщение о назначении опубликовано на сайте главы Азербайджана.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана.

    Введение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента было одобрено на референдуме в 2016 году.

    Тогда же в Конституцию страны было внесено еще более 35 поправок. В том числе и увеличение срока президентства с пяти до семи лет, сообщает «Интерфакс».

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