В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана: видео

Отважная сотрудница австралийского ресторана поймала огромного варана за хвост.

Инцидент произошел в австралийском штате Новый Южный Уэльс на винодельне Mimosa Wines. На глазах у изумленных гостей официантка схватила за хвост огромную ящерицу и протащила ее через все заведение за хвост.



Варан извивался и пытался укусить официантку, но девушка проявила ловкость и вышвырнула ящера вон. Видеозапись случившегося опубликовали на странице винодельни в соцсети.