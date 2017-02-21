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  • 21.02, 13:16
В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана: видео. Австралия, животные, курьезы, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана: видео

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В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана: видео

В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана: видео

В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана: видео

    Отважная сотрудница австралийского ресторана поймала огромного варана за хвост.

    Инцидент произошел в австралийском штате Новый Южный Уэльс на винодельне Mimosa Wines. На глазах у изумленных гостей официантка схватила за хвост огромную ящерицу и протащила ее через все заведение за хвост.

    Варан извивался и пытался укусить официантку, но девушка проявила ловкость и вышвырнула ящера вон. Видеозапись случившегося опубликовали на странице винодельни в соцсети.

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