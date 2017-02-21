В Москве умер раненный подростком в тире инструктор по стрельбе

Инструктор стрелкового клуба, раненный подростком во время занятия, скончался в больнице.
Как сообщается на сайте СУ СКР по Москве, 29-летний инструктор, получивший ранения во время занятия в тире, был доставлен в медицинское учреждение. Однако врачам не удалось спасти ему жизнь. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.
Из сообщения СУ СКР по Москве: «Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице».
Ранее сообщалось, что накануне вечером в тире на Измайловском проезде 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно расстрелял своего инструктора.
Позднее следователи обнаружили тело подозреваемого на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. По предварительной версии, подросток покончил с собой, бросившись под поезд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Из сообщения СУ СКР по Москве: «Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице».
Ранее сообщалось, что накануне вечером в тире на Измайловском проезде 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно расстрелял своего инструктора.
Позднее следователи обнаружили тело подозреваемого на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. По предварительной версии, подросток покончил с собой, бросившись под поезд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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