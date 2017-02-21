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  • 21.02, 13:16

Ле Пен отказалась надеть платок для встречи с верховным муфтием Ливана

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Ле Пен отказалась надеть платок для встречи с верховным муфтием Ливана

Ле Пен отказалась надеть платок для встречи с верховным муфтием Ливана

Глава французской партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отменила встречу с верховным муфтием Ливана из-за платка.

Марин Ле Пен заявила организаторам встречи с ливанским муфтием, что «никогда не покроет себя» — при всем уважении к религиозному лидеру.

Ранее пресс-служба муфтия предупредила Ле Пен, что ей необходимо будет надеть платок. Встречу пришлось отменить.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции: «Вы можете передать мое уважение верховному муфтию, но я никогда не покрою себя».

Известно также, что Марин Ле Пен планировала встретиться в Бейруте с ливанским премьер-министром Саидом Харири и президентом Мишелем Ауном, сообщает Reuters.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон считаются фаворитами предвыборной гонки.

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