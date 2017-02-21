В КХЛ выразили «респект и уважуху» Павлу Буре за отказ от гражданства США

Член совета директоров КХЛ и петербургского СКА Александр Медведев считает, что отказ известного советского и российского хоккеиста Павла Буре от американского гражданства вызывает уважение.
В КХЛ не стали комментировать возможную причину, по которой легендарный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства.
На вопрос агентства «Р-Спорт», претендует ли Буре на какую-либо государственную должность, член совета директоров КХЛ Александр Медведев ответил, что известный хоккеист «может найти себя на любом уровне». «Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово», — добавил он.
Александр Медведев, член совета директоров КХЛ: «Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением. Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности. Павлу „респект и уважуха“, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею».
Сам Павел Буре сообщил агентству, что он отказался от гражданства США, потому что он — русский человек.
Павел Буре, хоккеист: «Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва. Когда я там (в США) работал, это было одно. Но я давно не играю в хоккей. Последние 6 лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве».
Ранее Минфин США опубликовал список лиц, которые отказались от американского гражданства в 2016 году. Среди прочих в списке значится имя прославленного российского и советского хоккеиста Павла Буре.
На вопрос агентства «Р-Спорт», претендует ли Буре на какую-либо государственную должность, член совета директоров КХЛ Александр Медведев ответил, что известный хоккеист «может найти себя на любом уровне». «Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово», — добавил он.
Александр Медведев, член совета директоров КХЛ: «Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением. Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности. Павлу „респект и уважуха“, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею».
Сам Павел Буре сообщил агентству, что он отказался от гражданства США, потому что он — русский человек.
Павел Буре, хоккеист: «Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва. Когда я там (в США) работал, это было одно. Но я давно не играю в хоккей. Последние 6 лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве».
Ранее Минфин США опубликовал список лиц, которые отказались от американского гражданства в 2016 году. Среди прочих в списке значится имя прославленного российского и советского хоккеиста Павла Буре.
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