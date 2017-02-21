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  • 21.02, 13:16

Во время беспорядков под Стокгольмом полицейские открыли огонь на поражение

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Во время беспорядков под Стокгольмом полицейские открыли огонь на поражение

Во время беспорядков под Стокгольмом полицейские открыли огонь на поражение

Во время беспорядков под Стокгольмом полицейские открыли огонь на поражение
  • Фото: @TEN_GOP /twitter.com

    • В шведских СМИ появилась информация о том, что во время беспорядков в пригороде Стокгольма Ринкебю полицейские открыли огонь на поражение.

    Как сообщает газета Dagens Nyheter, огонь был открыт, когда участники беспорядков оказали сопротивление стражам порядка при задержании. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь столичной полиции Ларс Бюстрсм.

    Ларс Бюстрсм, пресс-секретарь столичной полиции: «Был открыт огонь на поражение. Но на месте никто не пострадал. Мы также проверили госпитали, туда не поступали пациенты с огнестрельными ранениями».

    Ранее сообщалось лишь о предупредительных выстрелах.

    Напомним, массовые беспорядки начались в пригороде Стокгольма Ринкебю в понедельник вечером, после того как полицейские попытались задержать находившегося в розыске человека. В правоохранителей полетели камни, после чего и был открыт огонь. После этого полицейские покинули место инцидента вместе с задержанным.

    После полуночи новые беспорядки вспыхнули в другом районе пригорода, где проживает большое количество мигрантов. Были подожжены семь-восемь машин, разграблены два магазина, пострадали два человека. Известно, что в волнениях участвовали 30–50 человек.

    Сейчас в пригороде дежурят несколько полицейских патрулей. Начато предварительное расследование.

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