Буйному электрику предъявили обвинение по статье «Захват заложников»

Против захватившего свою семью москвича Леонида Оводова возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.
Москвич Леонид Оводов, который накануне более шести часов силой удерживал свою семью в собственной квартире и угрожал им расправой, обвиняется по статье «Захват заложников», сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Москве.
встречи с дипломатами из посольств Ирана, Китая и КНДР. Росгвардия готовилась провести штурм, но мужчина после шести часов переговоров выпрыгнул из окна пятого этажа, попав на спасательный батут. Захватчик не пострадал и был задержан полицией.
Сообщалось, что во время обыска в квартире были найдены материалы, указывающие на то, что Леонид Оводов мог состоять в одной из сект.
встречи с дипломатами из посольств Ирана, Китая и КНДР. Росгвардия готовилась провести штурм, но мужчина после шести часов переговоров выпрыгнул из окна пятого этажа, попав на спасательный батут. Захватчик не пострадал и был задержан полицией.
Сообщалось, что во время обыска в квартире были найдены материалы, указывающие на то, что Леонид Оводов мог состоять в одной из сект.
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