В Россию вернулись трое моряков с захваченного в Нигерии судна

В Россию вернулись трое моряков с судна BBC Caribbean, захваченного нигерийскими пиратами. Это те члены экипажа, которым удалось избежать плена, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
По словам омбудсмена, часть моряков с судна BBC Caribbean не были захвачены пиратами, трое из них благополучно вернулись в Россию. Омбудсмен добавил, что один из моряков-кадетов поделился с ним подоробностями захвата судна. Из его рассказа стало известно, что некоторым членам экипажа удалось спрятаться от захватчиков, самого рассказчика пираты попросту не захотели брать с собой.
Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе: «Старший механик и старпом сумели спрятаться. Что касается кадета, то его пираты не взяли. Причины могут быть разные, он совсем молодой, но мое мнение — за него сильно мама молилась».
Буцай также отметил, что переговоры об освобождении захваченных в плен моряков продолжаются.
семь россиян и один украинец оказались в плену. При этом сам корабль с частью моряков не был захвачен пиратами. В компании предполагают, что пираты действовали по наводке.
Сейчас меры по освобождению заложников принимают российские дипломаты. СКР начал доследственную проверку по факту захвата россиян.
Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе: «Старший механик и старпом сумели спрятаться. Что касается кадета, то его пираты не взяли. Причины могут быть разные, он совсем молодой, но мое мнение — за него сильно мама молилась».
Буцай также отметил, что переговоры об освобождении захваченных в плен моряков продолжаются.
семь россиян и один украинец оказались в плену. При этом сам корабль с частью моряков не был захвачен пиратами. В компании предполагают, что пираты действовали по наводке.
Сейчас меры по освобождению заложников принимают российские дипломаты. СКР начал доследственную проверку по факту захвата россиян.
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