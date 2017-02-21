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  • 21.02, 11:45

Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности

5 комментариев
  • Фото РИА Новости, Михаил Воскресенский
Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности

Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности

Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности
  • Фото РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Депутат Надежда Савченко обратилась к украинским политикам с призывом отказаться от неприкосновенности.

    Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о решении отказаться от депутатской неприкосновенности. Сообщение об этом появилось в ее Facebook.

    Надежда Савченко, внефракционный депутат Верховной рады Украины: «Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое».

    Украинские политики ранее обещали отменить депутатскую и судейскую неприкосновенность, но до сих пор этого не сделали, передает РИА Новости.

    Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. Став депутатом Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит. Также она объявила нынешнего президента Петра Порошенко врагом народа, выразив готовность бороться против него всеми доступными законными методами.

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