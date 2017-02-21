Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности

Депутат Надежда Савченко обратилась к украинским политикам с призывом отказаться от неприкосновенности.
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о решении отказаться от депутатской неприкосновенности. Сообщение об этом появилось в ее Facebook.
Надежда Савченко, внефракционный депутат Верховной рады Украины: «Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое».
Украинские политики ранее обещали отменить депутатскую и судейскую неприкосновенность, но до сих пор этого не сделали, передает РИА Новости.
врагом народа, выразив готовность бороться против него всеми доступными законными методами.
Надежда Савченко, внефракционный депутат Верховной рады Украины: «Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое».
Украинские политики ранее обещали отменить депутатскую и судейскую неприкосновенность, но до сих пор этого не сделали, передает РИА Новости.
врагом народа, выразив готовность бороться против него всеми доступными законными методами.
Комментарии