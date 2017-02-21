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  • 21.02, 11:45

Правительство выделило более 10 млрд рублей для поддержки российских вузов

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Правительство выделило более 10 млрд рублей для поддержки российских вузов

Правительство выделило более 10 млрд рублей для поддержки российских вузов

Правительство РФ распорядилось распределить 10,3 млрд рублей между ведущими российскими вузами в целях поддержания конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров.

В список получателей субсидий вошел 21 российский вуз, сообщается в документе, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, субсидии распределяются между тремя группами ведущих университетов. Вузы из первой группы, куда, в частности, входят Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт, университету «Высшая школа экономики» и другие, получат по 849,2 миллиона рублей.

Университетам из второй группы, среди которых Дальневосточный федеральный университет, Томский госуниверситет, Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и другие, выделяется по 482,2 миллиона рублей.

Вузам из третьей группы, в их числе Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный университет и другие, достанется по 141,5 миллиона рублей.

Добавим, что правительство предоставляет господдержку ведущим университетам России с 2013 года. Предполагается, что благодаря этому к 2020 году не менее пяти российских вузов должны войти в первую сотню мирового рейтинга. В 2013 году убсидии получили 15 высших учебных заведений, в 2014 и в 2015 годах — 14, в 2016-м — 21.

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