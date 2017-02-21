Правительство выделило более 10 млрд рублей для поддержки российских вузов

Правительство РФ распорядилось распределить 10,3 млрд рублей между ведущими российскими вузами в целях поддержания конкурентоспособности среди мировых
научно-образовательных центров.
В список получателей субсидий вошел 21 российский вуз, сообщается в документе, опубликованном на сайте Кабмина.
Согласно документу, субсидии распределяются между тремя группами ведущих университетов. Вузы из первой группы, куда, в частности, входят Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт, университету «Высшая школа экономики» и другие, получат по 849,2 миллиона рублей.
Университетам из второй группы, среди которых Дальневосточный федеральный университет, Томский госуниверситет, Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и другие, выделяется по 482,2 миллиона рублей.
Вузам из третьей группы, в их числе Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный университет и другие, достанется по 141,5 миллиона рублей.
Добавим, что правительство предоставляет господдержку ведущим университетам России с 2013 года. Предполагается, что благодаря этому к 2020 году не менее пяти российских вузов должны войти в первую сотню мирового рейтинга. В 2013 году убсидии получили 15 высших учебных заведений, в 2014 и в 2015 годах — 14, в 2016-м — 21.
Согласно документу, субсидии распределяются между тремя группами ведущих университетов. Вузы из первой группы, куда, в частности, входят Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт, университету «Высшая школа экономики» и другие, получат по 849,2 миллиона рублей.
Университетам из второй группы, среди которых Дальневосточный федеральный университет, Томский госуниверситет, Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и другие, выделяется по 482,2 миллиона рублей.
Вузам из третьей группы, в их числе Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный университет и другие, достанется по 141,5 миллиона рублей.
Добавим, что правительство предоставляет господдержку ведущим университетам России с 2013 года. Предполагается, что благодаря этому к 2020 году не менее пяти российских вузов должны войти в первую сотню мирового рейтинга. В 2013 году убсидии получили 15 высших учебных заведений, в 2014 и в 2015 годах — 14, в 2016-м — 21.
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