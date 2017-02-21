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  • 21.02, 11:45
В Нью-Йорке подростки при попытке сделать селфи провалились под лед. несчастные случаи, Нью-Йорк, погода, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Нью-Йорке подростки при попытке сделать селфи провалились под лед

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В <nobr>Нью-Йорке</nobr> подростки при попытке сделать селфи провалились под лед

В Нью-Йорке подростки при попытке сделать селфи провалились под лед

В <nobr>Нью-Йорке</nobr> подростки при попытке сделать селфи провалились под лед

    Шестеро подростков в Нью-Йорке едва не поплатились жизнью за эффектные селфи.

    Инцидент произошел минувшим вечером. В Центральном парке дети в возрасте от 10 до 16 лет решили сфотографироваться на местном пруду, но не учли, что из-за плюсовой температуры лед недостаточно крепкий. Под ногами одного из мальчиков он треснул, за уходящим в воду товарищем начали тонуть остальные.

    Ребятам на помощь пришли прохожие, затем приехали спасательные службы. К счастью, обошлось без жертв.

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