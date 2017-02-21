В Нью-Йорке подростки при попытке сделать селфи провалились под лед

Шестеро подростков в Нью-Йорке едва не поплатились жизнью за эффектные селфи.

Инцидент произошел минувшим вечером. В Центральном парке дети в возрасте от 10 до 16 лет решили сфотографироваться на местном пруду, но не учли, что из-за плюсовой температуры лед недостаточно крепкий. Под ногами одного из мальчиков он треснул, за уходящим в воду товарищем начали тонуть остальные.



Ребятам на помощь пришли прохожие, затем приехали спасательные службы. К счастью, обошлось без жертв.