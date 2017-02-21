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  • 21.02, 11:45
Буран накроет территорию Алтайского края. Алтайский край, зима, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Буран накроет территорию Алтайского края

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Буран накроет территорию Алтайского края

Буран накроет территорию Алтайского края

    В российских регионах зима не торопится сдавать позиции.

    В Алтайском крае ждут вторую волну бурана. Синоптики предупредили, что сегодня вернется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Из-за непогоды в регионе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.

    В настоящий момент перекрыты одна федеральная трасса и 13 дорог местного значения. На особо опасных участках дежурят спасатели и спецтехника. По информации регионального МЧС, в развернутых пунктах временного размещения находятся 168 человек, в том числе 42 ребенка.

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