Буран накроет территорию Алтайского края

В российских регионах зима не торопится сдавать позиции.

В Алтайском крае ждут вторую волну бурана. Синоптики предупредили, что сегодня вернется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Из-за непогоды в регионе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.



В настоящий момент перекрыты одна федеральная трасса и 13 дорог местного значения. На особо опасных участках дежурят спасатели и спецтехника. По информации регионального МЧС, в развернутых пунктах временного размещения находятся 168 человек, в том числе 42 ребенка.