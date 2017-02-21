ФАС обязала Apple создать в России собственный сервисный центр

Федеральная антимонопольная служба обязала Apple открыть единый сервисный центр в России.
По информации ФАС, компания должна сделать это до 1 мая. Такое решение приняли после заявления одного из пользователей iPhone. Когда он попытался поменять поврежденный экран своего смартфона в сервисных центрах, ему отказали, объяснив, что нужные для этого запчасти компания в Россию не поставляет. Вместо этого, по словам обладателя гаджета, ему предложили доплатить и получить новый аппарат.
Федеральная антимонопольная служба посчитала, что российское представительство Apple как единственный поставщик нарушает закон о конкуренции.
Федеральная антимонопольная служба посчитала, что российское представительство Apple как единственный поставщик нарушает закон о конкуренции.
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