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  • 21.02, 13:16
В Сирии российские военные кормят голодных. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сирии российские военные кормят голодных

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В Сирии российские военные кормят голодных

В Сирии российские военные кормят голодных

    Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии готовится отметить первую годовщину со дня своего образования. За это время его работа в САР не прекращалась ни на один день. Более тысячи населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, десятки незаконных вооруженных формирований, сложивших оружие, — это только часть того, что удалось сделать офицерам. Одной из главных задач остаётся гуманитарная миссия.

    У отдела «Север» российского центра по примирению враждующих сторон каждое утро начинается с того, что Кирилл тщательно промывает рис. Сегодня предстоит очередная раздача горячей пищи для мирных жителей. И Кирилл делает все для того, чтобы каша больше походила на восточный плов.

    Одна только модернизация рецепта говорит о том, что здесь люди неравнодушные. Могли бы просто раздавать кашу, ведь голодные и так все съедят. Но, помимо промывки риса, на кухне из говяжьей тушенки стали выкидывать жир. Каша не слипается, теперь за ней выстраивается очередь. Пока на полевой кухне готовится еда, к начальнику отдела «Север» стекается вся информация о происходящем в округе.

    Олег Кушнир, начальник отдела «Север» центра по примирению сторон: «Вы видите всю зону ответственности, за которую мы отвечаем, — названия районов, сколько населения в каждом районе, и сколько из них беженцев».

    Сотрудники центра по примирению работают в тесном контакте с военной полицией. Люди в красных беретах следят за тем, чтобы боевики не смогли осуществить теракт в местах выдачи гуманитарной помощи и охраняют наших военнослужащих.

    Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, безопасность отдела «Север» обеспечивается круглосуточно. Хотя здесь решают гуманитарные вопросы, но, по сути, это маленькая крепость. Готовую кашу и свежеиспеченные лепешки собираются везти к школе. Тут уже знают: если проехал КамАЗ с полевой кухней, то будут раздавать очень вкусную кашу.

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