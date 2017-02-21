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  • 21.02, 13:17
На Кубани людей гонят из выделенных колхозом домов. жилье, Краснодарский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Кубани людей гонят из выделенных колхозом домов

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На Кубани людей гонят из выделенных колхозом домов

На Кубани людей гонят из выделенных колхозом домов

    Десятки семей на Кубани могут остаться без жилья. В конце 80-х они получили свои дома от местного колхоза, самостоятельно провели в них воду и отопление, но вскоре хозяйство развалилось, а землю приватизировала частная компания. Нынешний собственник говорит, что люди могут остаться, если выплатят по полтора миллиона рублей за каждую постройку.

    Татьяна Акимова с мужем получили дом в 80-х годах как передовики производства и многодетная семья. Тогда станичный колхоз «Путь к коммунизму» строил жилье для своих молодых специалистов. По словам Татьяны Владимировны, заезжать им пришлось в кирпичную коробку. Всю внутреннюю отделку делали сами. Здесь Акимовы прожили почти 30 лет. Здесь же появились внуки, но теперь их фактически выгоняют из собственного дома.

    Татьяна Акимова, местная жительница: «Нам дали 5 дней, чтобы мы собрали вещи и покинули помещения».

    По словам Татьяны, освободить дом требует директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» Николай Стородуб. Предприятие — преемник колхоза «Путь к коммунизму». Причина — жилье ведомственное, а Акимовы уже не работают. Куда идти, пенсионеры не знают. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

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