СК проводит проверку после смерти месячной девочки в челябинской больнице

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту смерти месячной девочки в одной из больниц Челябинской области.
Тело младенца было найдено в утром 20 февраля 2017 года в лечебном учреждении Калининского района Челябинска, сообщает сайт СУ СКР по региону. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре тела не обнаружено.
По предварительным данным, ребенка привезли в больницу накануне ночью с жалобами на то, что после кормления девочка почувствовала себя плохо. Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, ребенка привезли в больницу накануне ночью с жалобами на то, что после кормления девочка почувствовала себя плохо. Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится доследственная проверка.
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