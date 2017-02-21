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  • 21.02, 11:45

СК проводит проверку после смерти месячной девочки в челябинской больнице

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СК проводит проверку после смерти месячной девочки в челябинской больнице

СК проводит проверку после смерти месячной девочки в челябинской больнице

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту смерти месячной девочки в одной из больниц Челябинской области.

Тело младенца было найдено в утром 20 февраля 2017 года в лечебном учреждении Калининского района Челябинска, сообщает сайт СУ СКР по региону. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре тела не обнаружено.

По предварительным данным, ребенка привезли в больницу накануне ночью с жалобами на то, что после кормления девочка почувствовала себя плохо. Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится доследственная проверка.




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