НТВ готовит премьеру многосерийного шпионского детектива «Охота на дьявола»

Зрителей НТВ ждет премьера остросюжетного сериала «Охота на дьявола». Шпионский детектив, в котором сыграл Сергей Безруков, расскажет о том, как лучшие разведчики мира охотятся за изобретением советского ученого. Спецслужбы пытаются заполучить сверхоружие, которое может изменить ход Второй мировой войны.
«Охота на дьявола» — это не просто очередной детектив. Создатели говорят, что идея куда круче. Вроде задумка не нова, но такой историю страны мы еще точно не видели. Сразу и не догадаешься — правда на экране правда или вольная задумка сценариста.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, фильм, как несложно догадаться по антуражу, уносит зрителя в 30-е годы, времена шпионских страстей и больших ожиданий. Такой же выдалась и сама «Охота на дьявола», полная интриг и острых поворотов сюжета.
Сюжет разворачивается вокруг удивительного изобретения профессора Филиппова. Незадолго до своей кончины ученый-физик открывает тайну: его руками создано самое страшное оружие на земле — луч, способный передавать на расстоянии разрушительную энергию взрыва.
За секретным оружием гоняются все разведки мира, но схемы смертоносной машины безвозвратно утеряны. Борьба идет за каждый фрагмент чертежей. Неизвестно, чем бы все обернулось, если бы на пути шпионов не встал отставной офицер Макс Ливиус в исполнении Сергея Безрукова.
Сергей Безруков, актер: «Обычно, читая сценарий, хочется что-то переделать. Здесь я поймал себя на мысли, что ничего переделывать не нужно, нужно просто выучить текст и органично произносить тексты, которые уже сами по себе являются хорошей литературой».
Авторы сериала признаются, что при далеко не фантастических бюджетах создавали почти голливудский продукт, а по количеству и качеству реквизита руководители самой знаменитой «фабрики грез» могут и вовсе позавидовать российской премьере. Продюсеры несколько месяцев подбирали лучшие костюмы и места для съемок. Жесткий кастинг пришлось пройти даже технике, участвовавшей в фильме. Столь скрупулезная детализация, говорят создатели, нужна, чтобы лучше донести задумку до зрителя.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Получилось то, что было на бумаге. Знаете, очень часто ты читаешь сценарий, а потом смотришь сериал и думаешь, господи, ну, я же что-то другое читал. А тут получилось такая большая редкость, что на экране получилось даже лучше, чем написано».
И на что только не пришлось пойти артистам ради такой реалистичности. Как признается Мария Луговая, исполнившая одну из главных ролей, мало того, что для роли она заговорила на финском, так еще и ее участие в фильме едва не закончилось в первый съемочный день.
Мария Луговая, актриса: «В общем, я получила удар в ухо, улетела. А он мощный такой мужчина. Увезли на скорой с сотрясением мозга».
Охота на дьявола» состоится на НТВ совсем скоро.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, фильм, как несложно догадаться по антуражу, уносит зрителя в 30-е годы, времена шпионских страстей и больших ожиданий. Такой же выдалась и сама «Охота на дьявола», полная интриг и острых поворотов сюжета.
Сюжет разворачивается вокруг удивительного изобретения профессора Филиппова. Незадолго до своей кончины ученый-физик открывает тайну: его руками создано самое страшное оружие на земле — луч, способный передавать на расстоянии разрушительную энергию взрыва.
За секретным оружием гоняются все разведки мира, но схемы смертоносной машины безвозвратно утеряны. Борьба идет за каждый фрагмент чертежей. Неизвестно, чем бы все обернулось, если бы на пути шпионов не встал отставной офицер Макс Ливиус в исполнении Сергея Безрукова.
Сергей Безруков, актер: «Обычно, читая сценарий, хочется что-то переделать. Здесь я поймал себя на мысли, что ничего переделывать не нужно, нужно просто выучить текст и органично произносить тексты, которые уже сами по себе являются хорошей литературой».
Авторы сериала признаются, что при далеко не фантастических бюджетах создавали почти голливудский продукт, а по количеству и качеству реквизита руководители самой знаменитой «фабрики грез» могут и вовсе позавидовать российской премьере. Продюсеры несколько месяцев подбирали лучшие костюмы и места для съемок. Жесткий кастинг пришлось пройти даже технике, участвовавшей в фильме. Столь скрупулезная детализация, говорят создатели, нужна, чтобы лучше донести задумку до зрителя.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Получилось то, что было на бумаге. Знаете, очень часто ты читаешь сценарий, а потом смотришь сериал и думаешь, господи, ну, я же что-то другое читал. А тут получилось такая большая редкость, что на экране получилось даже лучше, чем написано».
И на что только не пришлось пойти артистам ради такой реалистичности. Как признается Мария Луговая, исполнившая одну из главных ролей, мало того, что для роли она заговорила на финском, так еще и ее участие в фильме едва не закончилось в первый съемочный день.
Мария Луговая, актриса: «В общем, я получила удар в ухо, улетела. А он мощный такой мужчина. Увезли на скорой с сотрясением мозга».
Охота на дьявола» состоится на НТВ совсем скоро.
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