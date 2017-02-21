В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила коляску с младенцем

Екатеринбурженка на иномарке наехала на женщину с коляской, в которой находилась четырехмесячная девочка. К счастью, ребенок не пострадал.
Инцидент произошел вечером 20 февраля на улице Бабушкина, сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ОГИБДД. По данным полиции, 40-летняя водитель на Skoda Octavia наехала на женщину с коляской, переходившую дорогу на регулируемом перекрестке. В результате ДТП женщина-пешеход упала на проезжую часть. Коляска с четырехмесячной девочкой опрокинулась, при этом, благодаря зимней одежде малышка не получила травм. Пострадавших доставили в областную детскую больницу, а потом отпустили домой.
Инспекторам ДПС владелица иномарки пояснила, что не увидела пешеходов из-за стойки автомобиля. Однаконо, полицейские считают, что женщина просто отвлеклась во время маневра и не убедилась в безопасности его совершения. Обстоятельства ДТП выясняются.
Инспекторам ДПС владелица иномарки пояснила, что не увидела пешеходов из-за стойки автомобиля. Однаконо, полицейские считают, что женщина просто отвлеклась во время маневра и не убедилась в безопасности его совершения. Обстоятельства ДТП выясняются.
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