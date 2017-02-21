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  • 21.02, 10:14

ЦБ РФ аннулировал лицензию банка «ГПБ-Ипотека»

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ЦБ РФ аннулировал лицензию банка «ГПБ-Ипотека»

ЦБ РФ аннулировал лицензию банка <nobr>«ГПБ-Ипотека</nobr>»

Центробанк с 21 февраля 2017 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского банка «ГПБ-Ипотека».

Как сообщается на сайте Центробанка, лицензию аннулировали в связи с решением уполномоченного органа финансового учреждения о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Соответствующее ходатайство было направлено в Банк России.

Исходя из отчетных данных, «ГПБ- Ипотека» имеет имущество, достаточное для удовлетворения требований кредиторов. В организацию будет назначена ликвидационная комиссия. Согласно данным отчетности, по величине активов банк «ГПБ-Ипотека» на 1 февраля 2017 года занимал 292-е место в банковской системе России.

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