Зенитный ракетный полк С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Новый зенитный ракетный полк
С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Центрального промышленного района России, сообщает Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «С постановкой новых ЗРС на боевое дежурство в составе соединений ПВО Воздушно-космических сил уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 „Триумф“, обеспечивают противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России».
Новая ЗРС С-400 прибыла в Подмосковье железнодорожным транспортом с полигона «Капутин Яр» в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в рамках переоснащения ВКС современными и перспективными вооружениями еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году. Главной задачей этих полков, сообщает Минобороны, станет противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника, сказано в сообщении.
С-400 «Триумф» разработки и производства «Концерна ВКО „Алмаз-Антей“» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. ЗРС С-400 «Триумф» задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.
Новая ЗРС С-400 прибыла в Подмосковье железнодорожным транспортом с полигона «Капутин Яр» в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в рамках переоснащения ВКС современными и перспективными вооружениями еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году. Главной задачей этих полков, сообщает Минобороны, станет противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника, сказано в сообщении.
С-400 «Триумф» разработки и производства «Концерна ВКО „Алмаз-Антей“» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. ЗРС С-400 «Триумф» задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.
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