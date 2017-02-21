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  • 21.02, 10:14

Огромные цифровые открытки появятся в Москве к 23 Февраля и 8 Марта

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Огромные цифровые открытки появятся в Москве к 23 Февраля и 8 Марта

Огромные цифровые открытки появятся в Москве к 23 Февраля и 8 Марта

Огромные цифровые открытки появятся в Москве к 23 Февраля и 8 Марта
  • Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

    • К 8 Марта и Дню защитника отечества в российской столице появятся сотни гигантских тематических плакатов и цифровых билбордов.

    Как сообщается на сайте столичной мэрии, город украсят 600 огромными поздравительными открытками. На медиафасаде Центрального телеграфа уже запустили ролик к 23 Февраля. На большом экране жителям и гостям Москвы показывают солдата и главный символ российской армии — пятиконечную бело-сине-красную звезду на фоне триколора. К 8 Марта медиафасад украсит гигантская открытка для прекрасных дам, на которой будут изображены порхающие бабочки и распускающиеся цветы.

    Также ко Дню защитника Отечества в Москве появятся сотни поздравлений на рекламных щитах размером 3 на 6 метров и цифровых билбордах, установленных вдоль городских дорог. Кроме того, тематические плакаты разместят на остановках общественного транспорта.

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