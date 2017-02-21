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  • 21.02, 10:14

В День защитника Отечества в Москве ограничат торговлю алкоголем

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В День защитника Отечества в Москве ограничат торговлю алкоголем

В День защитника Отечества в Москве ограничат торговлю алкоголем

В четверг, 23 февраля, когда вся страна будет праздновать День защитника Отечества, в российской столице решили ограничить торговлю спиртным и напитками в стеклянной таре.

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах решено запретить продажу крепкого алкоголя и слабоалкогольных напитков, в том числе пива. Также под временные ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре.

Как объяснили в мэрии, ограничения на торговлю позволят предотвратить травматизм и противоправные действия. В этом году День защитника Отечества выпал на четверг, в связи с чем 23-го и 24 февраля россияне будут отдыхать.

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