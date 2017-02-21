Под Красноярском пациент выпал с 12-го этажа больницы и выжил

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП, которое случилось в Железногорске (Красноярский край). Там пациент городской клинической больницы выпал с
12-го этажа.
Инцидент произошел в воскресенье, но известно о нем с тало только сегодня. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей регионального управления МВД, на 12-м этаже медсестра увидела стоящего в окне мужчину и окрикнула его, после чего пациент свалился вниз.
Сообщается, что снег смягчил падение, благодаря этому горожанин выжил. Пострадавший с травмами лежит в реанимации.
Сообщается, что снег смягчил падение, благодаря этому горожанин выжил. Пострадавший с травмами лежит в реанимации.
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