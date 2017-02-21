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  • 21.02, 08:43

В Хабаровском крае дети отравились в школьной столовой

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В Хабаровском крае дети отравились в школьной столовой

В Хабаровском крае дети отравились в школьной столовой

Вспышка кишечной инфекции произошла в селе Казакевичево в Хабаровском крае. Санинспекторы обнаружили в пищеблоке местной школы многочисленные нарушения.

Специалисты Роспотребнадзора расследуют причины вспышки кишечной инфекции в одной из школ Хабаровского края. По предварительной информации, в школьной столовой села Казакевичево отравились не менее 30 детей.

Сообщение управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: «Управлением организован и проводится комплекс санитарно- противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей школы села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края. В ходе проверки образовательной организации на пищеблоке отмечены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства».

В ведомстве сообщили, что в школьной столовой, в частности, были нарушены технологии приготовления пищи, мойки инвентаря и столовых приборов, цитирует ТАСС.


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