В Хабаровском крае дети отравились в школьной столовой

Вспышка кишечной инфекции произошла в селе Казакевичево в Хабаровском крае. Санинспекторы обнаружили в пищеблоке местной школы многочисленные нарушения.
Специалисты Роспотребнадзора расследуют причины вспышки кишечной инфекции в одной из школ Хабаровского края. По предварительной информации, в школьной столовой села Казакевичево отравились не менее 30 детей.
Сообщение управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: «Управлением организован и проводится комплекс санитарно- противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей школы села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края. В ходе проверки образовательной организации на пищеблоке отмечены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства».
В ведомстве сообщили, что в школьной столовой, в частности, были нарушены технологии приготовления пищи, мойки инвентаря и столовых приборов, цитирует ТАСС.
Сообщение управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: «Управлением организован и проводится комплекс санитарно- противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей школы села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края. В ходе проверки образовательной организации на пищеблоке отмечены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства».
В ведомстве сообщили, что в школьной столовой, в частности, были нарушены технологии приготовления пищи, мойки инвентаря и столовых приборов, цитирует ТАСС.
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