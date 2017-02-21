Синоптики обещают москвичам порывистый ветер и мокрый снег

В российской столице ожидается плюсовая температура, осадки и сильный ветер.

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Столбики термометров в Москве покажут от нуля до плюс 2 градусов, по области — от минус 2 до плюс 3 выше нуля. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. В городе пойдет мокрый снег, на дорогах будет скользко.



В ночь на среду в столице похолодает до минус 2–4 градусов, в Подмосковье — от нуля до минус 5. Ветер сменит направление на северо-западное, порывы местами достигнут 12–17 метров в секунду. 22 февраля снег пройдет небольшой, но дороги останутся скользкими. В Москве ожидается минус 2–4 градуса, по области подморозит до минус 5. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.