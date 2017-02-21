В авиакатастрофе в Мельбурне погибли не менее 5 человек

Стали известны подробности авиакатастрофы в пригороде австралийского города Мельбурн, где легкомоторный самолет рухнул на здание торгового центра вблизи от аэропорта.
Как сообщают австралийские СМИ,
легкомоторный самолет Beechcraft King Air 200 в пригороде Мельбурна у аэропорта Эссендон рухнул на крышу торгового центра DFO и взорвался.
После этого начался масштабный пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места катастрофы.
Виктория Стивен Лин, заместитель комиссара полиции штата Виктория: «На борту самолета находились пять человек, судя по всему, все они погибли».
Полиция и пожарные считают, что в горящем здании пострадавших нет, поскольку в момент авиакатастрофы торговый центр не работал.
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя самолета. Пилот успел сообщить о неполадках диспетчерам. Эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование. Аэропорт Эссендон пока закрыт. Перекрыта и автотрасса, ведущая к аэропорту.
легкомоторный самолет Beechcraft King Air 200 в пригороде Мельбурна у аэропорта Эссендон рухнул на крышу торгового центра DFO и взорвался.
После этого начался масштабный пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места катастрофы.
Виктория Стивен Лин, заместитель комиссара полиции штата Виктория: «На борту самолета находились пять человек, судя по всему, все они погибли».
Полиция и пожарные считают, что в горящем здании пострадавших нет, поскольку в момент авиакатастрофы торговый центр не работал.
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя самолета. Пилот успел сообщить о неполадках диспетчерам. Эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование. Аэропорт Эссендон пока закрыт. Перекрыта и автотрасса, ведущая к аэропорту.
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