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  • 21.02, 07:13
В авиакатастрофе в Мельбурне погибли не менее 5 человек. Австралия, авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В авиакатастрофе в Мельбурне погибли не менее 5 человек

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В авиакатастрофе в Мельбурне погибли не менее 5 человек

В авиакатастрофе в Мельбурне погибли не менее 5 человек

В авиакатастрофе в Мельбурне погибли не менее 5 человек
  • Фото: @MFBChief/ twitter.com

    • Стали известны подробности авиакатастрофы в пригороде австралийского города Мельбурн, где легкомоторный самолет рухнул на здание торгового центра вблизи от аэропорта.

    Как сообщают австралийские СМИ,
    легкомоторный самолет Beechcraft King Air 200 в пригороде Мельбурна у аэропорта Эссендон рухнул на крышу торгового центра DFO и взорвался.

    После этого начался масштабный пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места катастрофы.

    Виктория Стивен Лин, заместитель комиссара полиции штата Виктория: «На борту самолета находились пять человек, судя по всему, все они погибли».

    Полиция и пожарные считают, что в горящем здании пострадавших нет, поскольку в момент авиакатастрофы торговый центр не работал.

    Информации о личностях погибших нет, поскольку полиция штата должна сначала связаться с родственниками и известить их. Австралийские СМИ предполагают, что пассажирами самолета были американские туристы, летевшие на остров Кинг, расположенный у южного побережья штата Виктория.

    По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя самолета. Пилот успел сообщить о неполадках диспетчерам. Эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование. Аэропорт Эссендон пока закрыт. Перекрыта и автотрасса, ведущая к аэропорту.

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