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  • 21.02, 05:42

В Донбасс отправилась 60-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью

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В Донбасс отправилась 60-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью

В Донбасс отправилась <nobr>60-я</nobr> колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью

Большую часть груза в первой за этот год колонне МЧС, везущей гуманитарную помощь жителям Донбасса, составляет детское питание.

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону российско-украинской границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн. Большую часть груза составляют детские наборы и предметы первой необходимости. Продуктовые наборы предназначены для малышей до 1 года, в их составе молочные смеси, овощное, фруктовое и мясное пюре, молочные каши и соки».

В МЧС напомнили, что рулем белых «КамАЗов» опытные водители, которые уже не раз доставляли жизненно важные грузы в Донбасс.

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «В состав колонны также входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз».

По уже сложившейся традиции, перед границей колонна грузовиков разделится на две. Одна из них после прохождения таможенного и пограничного досмотров отправится в Донецкую область, а другая в Луганскую.

Эта колонна стала первой с начала 2017 года и уже шестидесятой с августа 2014 года. За это время жителям Донбасса из России привезли более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи, напоминает ТАСС.

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