В Приморье 18-летний киллер убил подростка

Полиция города Большой Камень расследует убийство несовершеннолетного, совершенное
18-летним молодым человеком из-за денег и для устранения конкурента для своего знакомого в любовном треугольнике.
В региональном управлении СК РФ сообщили, что убийство 17-летнего молодого человека произошло в городе Большой Камень. Подросток скончался в больнице от множественных ножевых ранений.
Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 18-летний житель города, который уже дает признательные показания.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Приморскому краю: «По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень. В отделе полиции он дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей устранить конкурента».
Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 18-летний житель города, который уже дает признательные показания.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Приморскому краю: «По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень. В отделе полиции он дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей устранить конкурента».
Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
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