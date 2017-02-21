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  • 21.02, 07:13

В Приморье 18-летний киллер убил подростка

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В Приморье 18-летний киллер убил подростка

В Приморье <nobr>18-летний</nobr> киллер убил подростка

Полиция города Большой Камень расследует убийство несовершеннолетного, совершенное 18-летним молодым человеком из-за денег и для устранения конкурента для своего знакомого в любовном треугольнике.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что убийство 17-летнего молодого человека произошло в городе Большой Камень. Подросток скончался в больнице от множественных ножевых ранений.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 18-летний житель города, который уже дает признательные показания.

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Приморскому краю: «По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень. В отделе полиции он дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей устранить конкурента».

Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

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