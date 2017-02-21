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  • 21.02, 04:11
Волонтеры без границ: что движет россиянами, помогающими жителям экзотических стран. Кения, Непал, благотворительность, волонтеры, дети и подростки, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Волонтеры без границ: что движет россиянами, помогающими жителям экзотических стран

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Волонтеры без границ: что движет россиянами, помогающими жителям экзотических стран

Волонтеры без границ: что движет россиянами, помогающими жителям экзотических стран

Волонтеры без границ: что движет россиянами, помогающими жителям экзотических стран

    Работу, на которую отважится далеко не каждый, выбрали для себя несколько героев этого репортажа. Страны, куда они уехали волонтерами, в рейтингах туристической популярности занимают последние места. Непал, Конго, Нигерия — все они в опубликованном списке направлений, которые российские туристы выбирают реже всего. Но некоторые россияне отважились уехать туда навсегда с благородной миссией: помогать людям.

    Что движет россиянами, которые бросают спокойную жизнь в России, чтобы помогать детям из стран третьего мира, узнал корреспондент НТВ Дмитрий Кирюшкин.

    Этот будильник — единственная вещь, напоминающая Ларисе Маттейссен о родине.
    Каждый день она просыпается в половине пятого утра и идет на работу, за которую ей никто не платит. Россиянка занимается образованием непальских детей.

    Лариса Маттейссен, волонтер: «Мы начали строить школы. Все школы, которые отстраиваются в Непале, это частные инициативы».

    Она прилетела в Катманду 23 апреля 2015 года. Через два дня началось мощнейшее землетрясение, которое погубило более 8 тысячи человек и полностью изменило ее жизнь. Все, кто мог, уезжали подальше с места катастрофы. А она осталась.

    Лариса Маттейссен: «Сначала мы раздавали еду, потом развозили одеяла перед сезоном дождей».

    Сейчас россиянка строит для деревенских детей и подростков необычные школы, основная цель которых: рассказать, как можно устроить свою жизнь, найти альтернативу домашнему алкоголизму и семейному насилию. Работать приходится напряженно: школа должна открыться уже через пару месяцев.

    Этот проект придумал и запустил ирландец Чарли Дас. Он переехал в Непал больше десяти лет назад, выкупил несколько гектаров земли и теперь, вместе с Ларисой и другими волонтерами, пытается изменить судьбы местных детей.

    Чарли Дас, волонтер: «Сейчас у них после обычной местной школы нет ни единого шанса. А если мы их научим фермерству, то у них хотя бы будет выбор».

    Если в Непале волонтеры думают о будущем детей, то в Африке — борются за их настоящее. В городе Бени, в Демократической Республике Конго, вот уже несколько лет за жизнь пигмеев сражается россиянка Евгения Фостер.

    Евгения Фостер, волонтер: «К ним такое пренебрежение. Их на рынке продавали как мясо. Еще 20 лет назад их просто ели… Они маленькие, они разговаривают на другом языке, и люди здесь воспринимают их, как животных».

    Лес для пигмеев — родной дом, но леса вырубают, и племена вынуждены переезжать. А приспособиться к новой жизни без посторонней помощи они не в состоянии. Одна из самых больших проблем — общение. Местные и считают-то с трудом, а уж про изучение иностранного языка и говорить бессмысленно. Евгении пришлось самой изучать местные диалекты. Сейчас россиянка без проблем общается с пигмеями. Например, объясняет, как пить лекарство от малярии.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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