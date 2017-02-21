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  • 21.02, 02:40
В Мельбурне самолет рухнул на здание торгового центра: видео. Австралия, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Мельбурне самолет рухнул на здание торгового центра: видео

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В Мельбурне самолет рухнул на здание торгового центра: видео

В Мельбурне самолет рухнул на здание торгового центра: видео

В Мельбурне самолет рухнул на здание торгового центра: видео

    Небольшой медицинский самолет разбился возле аэропорта в австралийском городе Мельбурн.

    Как сообщают австралийские СМИ, легкомоторный самолет рухнул на крышу торгового центра вблизи аэропорта Эссендон, расположенного на северо-западе Мельбурна.

    В настоящее время информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте авиакатастрофы возник пожар, черный дым от которого поднимается к небу и виден на расстоянии нескольких километров. На месте работают десятки пожарных экипажей. Проходящая рядом с местом крушения автострада полностью перекрыта.

    О самолете пока известно, что это пятиместная машина, принадлежащая одной из местных медицинских организаций.

    В соцсетях и СМИ уже появились первые кадры с места авиакатастрофы.


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