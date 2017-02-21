В Мельбурне самолет рухнул на здание торгового центра: видео

Небольшой медицинский самолет разбился возле аэропорта в австралийском городе Мельбурн.
Как сообщают австралийские СМИ, легкомоторный самолет рухнул на крышу торгового центра вблизи аэропорта Эссендон, расположенного на северо-западе Мельбурна.
В настоящее время информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте авиакатастрофы возник пожар, черный дым от которого поднимается к небу и виден на расстоянии нескольких километров. На месте работают десятки пожарных экипажей. Проходящая рядом с местом крушения автострада полностью перекрыта.
О самолете пока известно, что это пятиместная машина, принадлежащая одной из местных медицинских организаций.
В соцсетях и СМИ уже появились первые кадры с места авиакатастрофы.
В настоящее время информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте авиакатастрофы возник пожар, черный дым от которого поднимается к небу и виден на расстоянии нескольких километров. На месте работают десятки пожарных экипажей. Проходящая рядом с местом крушения автострада полностью перекрыта.
О самолете пока известно, что это пятиместная машина, принадлежащая одной из местных медицинских организаций.
В соцсетях и СМИ уже появились первые кадры с места авиакатастрофы.
A plane has crashed on approach to Essendon Airport. pic.twitter.com/mAVAMYNcDc— ABC Radio Melbourne (@abcmelbourne) 20 февраля 2017 г.
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