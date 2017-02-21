Пожар в общежитии на востоке Москвы потушен, есть пострадавшие

Специалистам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание в
12-этажном здании общежития Медицинской академии имени Сеченова.
Пожарные спасли пять человек из горящего на 11-й Парковой улице общежития Медицинской академии имени Сеченова. В МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован, пишет ТАСС.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 00:26. В 0:52 пожар был локализован на площади около 40 квадратных метров на третьем этаже 12-этажного дома. А в 1:03 возгорание было полностью ликвидировано.
Из 12-этажного здания были эвакуированы порядка 350 человек. В связи с тем, что общежитие относится к объектам массового скопления людей, пожару присвоили вторую категорию сложности по пятибалльной шкале.
Причины возникновения возгорания устанавливают следователи и специалисты пожарной лаборатории.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 00:26. В 0:52 пожар был локализован на площади около 40 квадратных метров на третьем этаже 12-этажного дома. А в 1:03 возгорание было полностью ликвидировано.
Из 12-этажного здания были эвакуированы порядка 350 человек. В связи с тем, что общежитие относится к объектам массового скопления людей, пожару присвоили вторую категорию сложности по пятибалльной шкале.
Причины возникновения возгорания устанавливают следователи и специалисты пожарной лаборатории.
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