Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 02:40

Пожар в общежитии на востоке Москвы потушен, есть пострадавшие

комментировать
Пожар в общежитии на востоке Москвы потушен, есть пострадавшие

Пожар в общежитии на востоке Москвы потушен, есть пострадавшие

Пожар в общежитии на востоке Москвы потушен, есть пострадавшие
  • Фото: Оперативные новости ВАО/ vk.com

    • Специалистам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание в 12-этажном здании общежития Медицинской академии имени Сеченова.

    Пожарные спасли пять человек из горящего на 11-й Парковой улице общежития Медицинской академии имени Сеченова. В МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован, пишет ТАСС.

    Информация о возгорании поступила на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 00:26. В 0:52 пожар был локализован на площади около 40 квадратных метров на третьем этаже 12-этажного дома. А в 1:03 возгорание было полностью ликвидировано.

    Из 12-этажного здания были эвакуированы порядка 350 человек. В связи с тем, что общежитие относится к объектам массового скопления людей, пожару присвоили вторую категорию сложности по пятибалльной шкале.

    Причины возникновения возгорания устанавливают следователи и специалисты пожарной лаборатории.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru