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  • 21.02, 02:40

Пожарные эвакуируют студентов-медиков из пылающего общежития на востоке Москвы

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Пожарные эвакуируют студентов-медиков из пылающего общежития на востоке Москвы

Пожарные эвакуируют <nobr>студентов-медиков</nobr> из пылающего общежития на востоке Москвы

Пожар произошел в здании общежития медицинской академии имени Сеченова в Москве.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «В 00:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 11-я Парковая улица, дом 7».

В МЧС сообщили, что пожар начался на третьем этаже 12-этажного дома. В настоящее время все этажи общежития затянуты плотной завесой дыма. Пожарные провели эвакуацию жильцов и персонала общежития: из горящего здания вывели 350 человек.

Сведений по пострадавших нет, пишет «Интерфакс». Известно, что пожару присвоен второй уровень сложности. В настоящее время пожар уже локализован, сообщили в МЧС.

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