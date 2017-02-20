Аэропорт Уфы возобновил работу после инцидента с самолетом

Самолет «Саратовских авиалиний» выкатился за пределы
взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
Работа аэропорта Уфы была приостановлена из-за инцидента с пассажирским самолетом, который на 27 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал. На борту Як-42, прилетевшего из Нового Уренгоя, находились 50 пассажиров и 7 членов экипажа.
По предварительной версии, причиной авиапроисшествия могла стать сильная метель. Транспортная прокуратура начала проверку, пишет «Интерфакс».
В результате инцидента 5 авиарейсов было задержано. В настоящее время они уже отправлены к пунктам назначения. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
По предварительной версии, причиной авиапроисшествия могла стать сильная метель. Транспортная прокуратура начала проверку, пишет «Интерфакс».
В результате инцидента 5 авиарейсов было задержано. В настоящее время они уже отправлены к пунктам назначения. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
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