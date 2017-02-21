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  • 21.02, 04:11

Боевика из банды Басаева второй раз приговорили к пожизненному заключению

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Боевика из банды Басаева второй раз приговорили к пожизненному заключению

Боевика из банды Басаева второй раз приговорили к пожизненному заключению

Суд вынес приговор убийце, бандиту и террористу, участнику нападения на псковских десантников в 2000 году, одному из организаторов терактов в московском метро.

Суд признал виновным в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году одного из организаторов терактов в московском метро в 2004 году. Уголовное дело было возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Сообщение управления ФСБ по Ставропольскому краю: «Шатойским районным судом Чеченской Республики Понарьин М. А. признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Понарьину назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима».

Суд признал Понарьина виновным в том, что 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба он принял участие в нападении на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни. Уроженец Ставрополья Максим Понарьин входил в «Ногайский батальон» Шамиля Басаева и принимал участие в боестолкновениях с федеральными силами РФ на территории Чеченской Республики, пишет «Интерфакс».

В феврале 2007 года Максим Понарьин уже был осужден на пожизненное заключение за организацию и совершение терактов на станциях «Рижская» и «Автозаводская» московского метро в 2004 году, а также серии взрывов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и в Воронеже в 2003–2004 годы, напоминает ТАСС.

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