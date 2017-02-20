Доктора Лизу посмертно удостоили высшей награды Российского Красного Креста

Награду «Золотое сердце» Российского Красного Креста вручили родственникам Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.
Раиса Лукутцова, председатель Российского Красного Креста: «Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой, „Золотым сердцем“, за утверждение идеалов гуманизма и милосердия».
Награду передали вдовцу известного филантропа и врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, Глебу Глинке.
Вечер памяти погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы прошел в понедельник, 20 февраля, в день ее рождения, в московской Библиотеке иностранной литературы.
авиакатастрофе над Чёрным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. На борту Ту-154 Минобороны РФ находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных каналов. Все они погибли.
Награду передали вдовцу известного филантропа и врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, Глебу Глинке.
Вечер памяти погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы прошел в понедельник, 20 февраля, в день ее рождения, в московской Библиотеке иностранной литературы.
20 февраля Доктору Лизе исполнилось бы 55 лет.Опубликовано НТВ 20 февраля 2017 г.
авиакатастрофе над Чёрным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. На борту Ту-154 Минобороны РФ находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных каналов. Все они погибли.
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