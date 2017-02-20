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  • 20.02, 23:38

Доктора Лизу посмертно удостоили высшей награды Российского Красного Креста

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  • Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Доктора Лизу посмертно удостоили высшей награды Российского Красного Креста

Доктора Лизу посмертно удостоили высшей награды Российского Красного Креста

Доктора Лизу посмертно удостоили высшей награды Российского Красного Креста
  • Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

    • Награду «Золотое сердце» Российского Красного Креста вручили родственникам Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.

    Раиса Лукутцова, председатель Российского Красного Креста: «Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой, „Золотым сердцем“, за утверждение идеалов гуманизма и милосердия».

    Награду передали вдовцу известного филантропа и врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, Глебу Глинке.

    Вечер памяти погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы прошел в понедельник, 20 февраля, в день ее рождения, в московской Библиотеке иностранной литературы.

    20 февраля Доктору Лизе исполнилось бы 55 лет.

    Опубликовано НТВ 20 февраля 2017 г.


    Напомним, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря в авиакатастрофе над Чёрным морем. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. На борту Ту-154 Минобороны РФ находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных каналов. Все они погибли.

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