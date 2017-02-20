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  • 20.02, 23:38
На авиашоу в Чили НЛО пытался сбить реактивный самолет: видео. НЛО и инопланетяне, Чили, авиасалоны и авиашоу, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На авиашоу в Чили НЛО пытался сбить реактивный самолет: видео

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На авиашоу в Чили НЛО пытался сбить реактивный самолет: видео

На авиашоу в Чили НЛО пытался сбить реактивный самолет: видео

    Полукруглый неопознанный летающий объект ринулся наперерез реактивному самолету, демонстрирующему полет на авиашоу в Пуэрто-Варас.

    В Сети обсуждают видеоролик, на котором очевидцы сняли «летающую тарелку», которая едва не сбила реактивный самолет чилийских ВВС, передает «Вести.Ru».

    На кадрах видно, как военный самолет взмывает вверх. В какой-то момент наперерез ему очень быстро летит странный полукруглый объект. Подрезав самолет, НЛО бесследно исчезает в небе.

    Пользователи в соцсетях предполагают, что это мог быть другой самолет или даже крупная птица.

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