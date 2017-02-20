На авиашоу в Чили НЛО пытался сбить реактивный самолет: видео

Полукруглый неопознанный летающий объект ринулся наперерез реактивному самолету, демонстрирующему полет на авиашоу в
Пуэрто-Варас.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором очевидцы сняли «летающую тарелку», которая едва не сбила реактивный самолет чилийских ВВС, передает «Вести.Ru».
На кадрах видно, как военный самолет взмывает вверх. В какой-то момент наперерез ему очень быстро летит странный полукруглый объект. Подрезав самолет, НЛО бесследно исчезает в небе.
Пользователи в соцсетях предполагают, что это мог быть другой самолет или даже крупная птица.
На кадрах видно, как военный самолет взмывает вверх. В какой-то момент наперерез ему очень быстро летит странный полукруглый объект. Подрезав самолет, НЛО бесследно исчезает в небе.
Пользователи в соцсетях предполагают, что это мог быть другой самолет или даже крупная птица.
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