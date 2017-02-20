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  • 20.02, 22:06
Президентом Эквадора может стать кандидат по имени Ленин. Ассанж, Эквадор, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Президентом Эквадора может стать кандидат по имени Ленин

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  • Фото Reuters © 2017, Mariana Bazo
Президентом Эквадора может стать кандидат по имени Ленин

Президентом Эквадора может стать кандидат по имени Ленин

Президентом Эквадора может стать кандидат по имени Ленин
  • Фото Reuters © 2017, Mariana Bazo

    • С большой долей вероятности следующим президентом Эквадора станет Ленин. По фамилии Морено. Ленин Морено — так зовут кандидата, который пока лидирует по итогам воскресных выборов.

    Однако окончательно победитель еще не определился. Уже подсчитаны 80 процентов голосов и Морено — кандидат от правящей партии — набирает 39 процентов. Его ближайший соперник — бывший банкир и ставленник оппозиции Гильермо Лассо на данный момент набрал 29 процентов.

    По эквадорским законам, чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать либо больше половины всех голосов, либо больше 40 процентов, но при этом не менее чем на 10 процентов опередить ближайшего соперника. При таком раскладе от победы на выборах Ленина Морено отделяет чуть больше одного процента.

    За выборами в Эквадоре сегодня особенно следят в Лондоне, где в посольстве южноамериканской страны уже не первый год укрывается Джуллиан Ассанж. Судьба основателя WikiLeaks напрямую зависит от исхода эквадорских выборов, так как оппозиционеры, в случае прихода к власти, намерены лишить Ассанжа убежища.

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