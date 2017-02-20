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  • 20.02, 22:06
Петербуржцев могут спросить, передавать ли церкви Петропавловский собор. РПЦ, Санкт-Петербург, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцев могут спросить, передавать ли церкви Петропавловский собор

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Петербуржцев могут спросить, передавать ли церкви Петропавловский собор

Петербуржцев могут спросить, передавать ли церкви Петропавловский собор

    Группа петербургских депутатов сформулировала вопросы вероятного референдума, вызванного передачей РПЦ Исаакия.

    Активисты, среди которых шесть депутатов Законодательного собрания Петербурга, после праздников обратятся в горизбирком с просьбой провести референдум о судьбе Исаакиевского собора.

    Сегодня инициативная группа утвердила вопросы для будущего всенародного голосования. Кроме Исаакия речь идет еще о двух соборах — Петропавловском и Спасе на крови.

    По словам инициаторов референдума, эти памятники находятся в региональной собственности, но в случае, если РПЦ подаст заявку, они также могут быть переданы в управление церкви.

    Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Петербурга: «Мы очень опасаемся, что вслед за Исаакиевским собором начнется кампания по Петропавловскому собору. Вы понимаете, что это будет означать для всей страны? Кроме того, еще есть Спас на крови, который входит в комплекс Исаакиевского собора, о котором тоже многие говорят. Поэтому в вопросы референдума включены все эти три здания, являющиеся объектами культурного наследия».

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