Петербуржцев могут спросить, передавать ли церкви Петропавловский собор

Группа петербургских депутатов сформулировала вопросы вероятного референдума, вызванного передачей РПЦ Исаакия.
Активисты, среди которых шесть депутатов Законодательного собрания Петербурга, после праздников обратятся в горизбирком с просьбой провести референдум о судьбе Исаакиевского собора.
Сегодня инициативная группа утвердила вопросы для будущего всенародного голосования. Кроме Исаакия речь идет еще о двух соборах — Петропавловском и Спасе на крови.
По словам инициаторов референдума, эти памятники находятся в региональной собственности, но в случае, если РПЦ подаст заявку, они также могут быть переданы в управление церкви.
Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Петербурга: «Мы очень опасаемся, что вслед за Исаакиевским собором начнется кампания по Петропавловскому собору. Вы понимаете, что это будет означать для всей страны? Кроме того, еще есть Спас на крови, который входит в комплекс Исаакиевского собора, о котором тоже многие говорят. Поэтому в вопросы референдума включены все эти три здания, являющиеся объектами культурного наследия».
Сегодня инициативная группа утвердила вопросы для будущего всенародного голосования. Кроме Исаакия речь идет еще о двух соборах — Петропавловском и Спасе на крови.
По словам инициаторов референдума, эти памятники находятся в региональной собственности, но в случае, если РПЦ подаст заявку, они также могут быть переданы в управление церкви.
Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Петербурга: «Мы очень опасаемся, что вслед за Исаакиевским собором начнется кампания по Петропавловскому собору. Вы понимаете, что это будет означать для всей страны? Кроме того, еще есть Спас на крови, который входит в комплекс Исаакиевского собора, о котором тоже многие говорят. Поэтому в вопросы референдума включены все эти три здания, являющиеся объектами культурного наследия».
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