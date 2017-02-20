Эксперты объявили о банкротстве террористической группировки ИГИЛ

Запрещенная в России террористическая группирока ИГИЛ находится на прямом пути к своему краху. Ее финансовые основы подорваны, в том числе при участии российских военных и воздушно-космических сил.

Об этом заявили в своем совместном докладе международный центр по изучению радикализации и одна из авторитетнейших консалтинговых компаний мира Ernst & Young.



В их исследовании говорится, что доход ИГИЛ (а его в момент расцвета определяли как самую богатую террористическую организацию) упал вдвое. Ориентировочно с двух миллиардов долларов в 2014 году до 900 миллионов в 2016-м. Основные финансовые источники — это налоги с жителей территорий, которые контролируют боевики террористической группировки, торговля нефтью, похищение людей и ценностей.



В последнее время у террористов удалось отбить больше половины районов в Ираке и треть — в Сирии. Однако, считают эксперты, даже при полном разорении и утрате позиций группировка может оставаться опасной, сделав ставку на теракты — относительно дешевые при подготовке. В связи с этим международному сообществу необходимо добиваться полного уничтожения ИГИЛ, подчеркивается в докладе.

