Киев увидел «руку Москвы» в плане украинского депутата об «аренде Крыма»

Пока одни требуют от Петра Порошенко «дожать» мятежный Донбасс (в противном случае «дожать» обещают самого президента), другие, кажется, на полном серьезе предлагают разменять Крым.
Отмечать третью годовщину Майдана в Киеве, как обещают организаторы, будут около 200 тысяч человек. Крещатик сейчас перекрыт, правительственный квартал оцеплен, в центре города установлены портреты погибших, проводятся молебны и шествия. Официально мероприятия называются День памяти героев Небесной сотни, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
Накануне Дня памяти размяться решили украинские националисты и бойцы так называемых добровольческих батальонов. Они вышли на Майдан, требуя прекратить любую торговлю с Донбассом. Попытка прорыва кордонов полиции, естественно, обернулась потасовкой, в которой пострадали 10 человек.
Сегодня Пётр Порошенко встретился с родственниками погибших на Майдане, почтил память погибших, назначил именные стипендии и пообещал, что Рада все-таки примет закон о заочном правосудии. Дело Януковича, которого на Украине обвиняют во всех смертных грехах, три года никак не могут передать в суд. На этом фоне главной сенсацией дня стала статья в The New York Times. Американские журналисты узнали, что некий украинский депутат Андрей Артёменко предлагает Дональду Трампу мирный план по Донбассу и Крыму: сдать полуостров в аренду России на 50–100 лет, а взамен восстановить контроль над Донбассом.
Андрей Артёменко, депутат: «Мы обсуждали использование исторических примеров Гонконга и Панамы применительно к ситуации в Украине. Нельзя когда идет дождь, показывать небу кукиш и требовать, чтобы он прекратился. Сейчас Россия заявляет, что де-юре и де-факто это ее территория и точка. А я с этим не согласен».
По версии издания, новый план якобы одобрили неназванные «советники Путина». В Кремле говорят, что ничего подобного, конечно же, не было.
Автором загадочного плана, о котором ни в России, ни на Украине толком никто не знает, стал депутат с удивительной судьбой. Андрей Артемёнко менял фракции, как перчатки, торговал недвижимостью в Майами, а в 2002-м был арестован за растрату четырех миллионов долларов, принадлежащих киевскому футбольному клубу. Отсидел три года в СИЗО, но был выпущен на поруки.
После статьи в New York Times об «аренде Крыма» оргвыводы для Артеменко последовали «страшные» — сегодня его потребовали исключить из фракции Радикальной партии. Официальная реакция Киева на неожиданную депутатскую инициативу оказалась вполне ожидаемой: представитель Порошенко в парламенте увидел в плане Артеменко «руку Москвы».
Каким образом план вообще попал к Трампу? Это отдельная история. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Накануне Дня памяти размяться решили украинские националисты и бойцы так называемых добровольческих батальонов. Они вышли на Майдан, требуя прекратить любую торговлю с Донбассом. Попытка прорыва кордонов полиции, естественно, обернулась потасовкой, в которой пострадали 10 человек.
Сегодня Пётр Порошенко встретился с родственниками погибших на Майдане, почтил память погибших, назначил именные стипендии и пообещал, что Рада все-таки примет закон о заочном правосудии. Дело Януковича, которого на Украине обвиняют во всех смертных грехах, три года никак не могут передать в суд. На этом фоне главной сенсацией дня стала статья в The New York Times. Американские журналисты узнали, что некий украинский депутат Андрей Артёменко предлагает Дональду Трампу мирный план по Донбассу и Крыму: сдать полуостров в аренду России на 50–100 лет, а взамен восстановить контроль над Донбассом.
Андрей Артёменко, депутат: «Мы обсуждали использование исторических примеров Гонконга и Панамы применительно к ситуации в Украине. Нельзя когда идет дождь, показывать небу кукиш и требовать, чтобы он прекратился. Сейчас Россия заявляет, что де-юре и де-факто это ее территория и точка. А я с этим не согласен».
По версии издания, новый план якобы одобрили неназванные «советники Путина». В Кремле говорят, что ничего подобного, конечно же, не было.
Автором загадочного плана, о котором ни в России, ни на Украине толком никто не знает, стал депутат с удивительной судьбой. Андрей Артемёнко менял фракции, как перчатки, торговал недвижимостью в Майами, а в 2002-м был арестован за растрату четырех миллионов долларов, принадлежащих киевскому футбольному клубу. Отсидел три года в СИЗО, но был выпущен на поруки.
После статьи в New York Times об «аренде Крыма» оргвыводы для Артеменко последовали «страшные» — сегодня его потребовали исключить из фракции Радикальной партии. Официальная реакция Киева на неожиданную депутатскую инициативу оказалась вполне ожидаемой: представитель Порошенко в парламенте увидел в плане Артеменко «руку Москвы».
Каким образом план вообще попал к Трампу? Это отдельная история. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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